В Киеве ограбили и избили известного руфера

Как уточнил сам Мустанг, инцидент произошел с охранниками на стройке в столице

Фото: Григорий Мустанг/Facebook

В Киеве избили и ограбили известного экстремала Григория Кириленко, известного как руфер Мустанг. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Йоу друзья! Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже", - написал руфер накануне, 9 сентября, не уточнив детали конфликта.

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Позднее, в следующем посте, он добавил, что ситуация разрешилась и ему вернули все вещи.

"Все окей. Кто был не прав извинился, с охраной разобрались, все вещи вернули", – отметил Мустанг, сообщив, что ему помог адвокат.

Напомним, мы писали, что в Киеве студент украл из супермаркета энергетических батончиков почти на две тысячи гривен и пытался сбежать с места преступления. 26-летний парень уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках , которые крадут у прохожих вещи прямо средь бела дня. Если вы почувствовали, что кто-то копается в ваших вещах, или вы схватили вора за руку, первое, что следует сделать, – это привлечь внимание прохожих.

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