В Киеве огромный тополь рухнул на легковушку

В Киеве после ЧП с деревом, рухнувшим на трамвайные пути, на улице Василенко, 6а упал огромный тополь и раздавил легковой автомобиль. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На протяжении нескольких лет местные жители писали жалобы и просили коммунальные службы срезать эти деревья, потому что они находились в аварийном состоянии. Они лишь обрезала кроны у соседнего дерева и уехали. Ну, вот и результат. Интересно, если бы кто-то пострадал, кто бы понес ответственность?" - говорится в сообщении.

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Ранее в Киеве на бульваре Перова, 36 прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Так, глыба стекла рухнула на тротуар.

Также в Одессе ураганный ветер свалил большое дерево на Ризовской улице, которое заблокировало выход из частного дома для женщины с ограниченными возможностями. Ранее рухнувшая металлическая конструкция в Одессе пробила крышу автомобиля и только чудом обошлось без пострадавших. Кроме того, рухнувшее из-за ветра дерево убило женщину.

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