Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве огромный тополь рухнул на легковушку

8 мая, 11:04

Наталья Руда

Жители соседних домов давно просили срезать аварийные деревья

В Киеве после ЧП с деревом, рухнувшим на трамвайные пути, на улице Василенко, 6а упал огромный тополь и раздавил легковой автомобиль. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На протяжении нескольких лет местные жители писали жалобы и просили коммунальные службы срезать эти деревья, потому что они находились в аварийном состоянии. Они лишь обрезала кроны у соседнего дерева и уехали. Ну, вот и результат. Интересно, если бы кто-то пострадал, кто бы понес ответственность?" - говорится в сообщении.

Реклама

/ Фото: Киев Оперативный

В тренде
Штрафы по e-mail: что ждет нарушителей ПДД после карантина

Ранее в Киеве на бульваре Перова, 36 прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Так, глыба стекла рухнула на тротуар.

Также в Одессе ураганный ветер свалил большое дерево на Ризовской улице, которое заблокировало выход из частного дома для женщины с ограниченными возможностями. Ранее рухнувшая металлическая конструкция в Одессе пробила крышу автомобиля и только чудом обошлось без пострадавших. Кроме того, рухнувшее из-за ветра дерево убило женщину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дерево обрушение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
В Киевской области поймали опасную банду, в которую входили копы и сотрудники СБУ (видео)
В Киевской области поймали опасную банду, в которую входили копы и сотрудники СБУ (видео)Происшествия
Лесные пожары в Чернобыле до сих пор не потушили: что там сейчас происходит
Лесные пожары в Чернобыле до сих пор не потушили: что там сейчас происходитПроисшествия
"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)Происшествия
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взяткуПроисшествия
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтан
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтанПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...