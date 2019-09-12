В Киеве охранная будка упала на мужчину

/ Фото: dtp.kiev.ua

На Минском массиве в Киеве охранная будка при демонтаже упала на человека. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

"Очевидцы немедленно вызвали скорую, но не дожидаясь остановили мимо проезжающую карету. Медики пытаются госпитализировать мужчину с множественными переломами. Пока не могут транспортировать в карету скорой помощи", - говорится в сообщении.

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При этом пока не ясно, почему перед демонтажем не были проверены крепежи.

По предварительной информации, будка сорвалась по причине обрыва крепления и упала с манипулятора на человека.

Ранее в социальных сетях обсуждали видео падения торгового стеллажа с алкоголем в супермаркете на проспекте Академика Палладина. В момент обрушения по ряду проходил мужчина, который выбирал товар. Рухнувшая конструкция просто чудом не задела мужчину, а он от испуга замер на несколько минут с поднятыми вверх руками. Работница супермаркета, которая в момент ЧП стояла возле этого ряда, не сразу поняла, что произошло, видимо, была в наушниках.

Также мы писали, что в Ирпене под Киевом от ураганного ветра рухнуло дерево, причем буквально в нескольких сантиметрах от проходивших мимо людей.

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