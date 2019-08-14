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В Киеве опытный автовор-иностранец попался на краже

Сегодня, 17:37

Мужчина взломал чужую машину, но был пойман хозяином авто

Столичные полицейские задержали иностранца, который обокрал автомобиль киевлянина. Фигурант похитил из автомобиля потерпевшего мобильный телефон, однако бежать с краденым не успел: владелец вовремя вернулся и вызвал полицию, рассказали в ГУ НП Киева.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Местный житель оставил свой автомобиль возле одного из домов на проспекте Академика Палладина и пошел по делам. Воспользовавшись отсутствием владельца, злоумышленник подобрал ключ, открыл автомобиль и похитил из салона мобильный телефон. В это время вернулся потерпевший, который задержал правонарушителя и удерживал его до приезда полицейских.

На место оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что он – 46-летний гражданин другого государства и ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

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Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, десятки миллионов гривен за два года награбили члены преступной группировки, которые действовали в пяти областях Украины. Работу банды координировали четыре вора в законе, их задержали.

Спецоперацию по задержанию провели правоохранители вместе со Службой безопасности Украины, которая ранее помогла разоблачить банду, действовавшую у админграницы с Крымом.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Киевской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и покушении на убийство

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Киев вор полиция святошин задержали академгородок злоумышленник

Источник: Сегодня

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