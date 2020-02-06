В Киеве орудуют автомошенники: мужчина нашел двойник собственной машины

Фото: REUTERS/Ralph Orlowski

В Киеве мужчина на бульваре Дружбы народов обнаружил Audi, идентичную своей машине. Авто было такой же модели, цвета и госномерами. Киевлянин вызвал на место копов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"На месте происшествия правоохранители пообщались с заявителем, а также опросили водителя подозрительной машины. Мужчина предоставил документы, однако при проверке полицейские заподозрили, что свидетельство о регистрации транспортного средства содержит признаки подделки. Также при осмотре транспорта правоохранители обнаружили, что на кузове отсутствуют номера агрегатов", - говорится в сообщении.

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По словам 28-летнего владельца автомобиля-двойника, Audi он унаследовал от покойного отца, поэтому обстоятельства покупки иномарки ему не известны. Для детальной проверки авто и документы на него. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

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