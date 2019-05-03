В Киеве оштрафовали родителей двоих учеников, унижавших одноклассника

Родители школьников, которые унижали одноклассника, заплатят по 850 гривен

Фото: Pixabay

За буллинг в одной из киевских школ в Оболонском районе города оштрафовали родителей двух учеников, которые травили и унижали своего одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"С заявлением обратились родители ученика четвертого класса. Они сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, дерутся и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу", - говорится в сообщении.

Работники ювенальной полиции побеседовали с участниками конфликта и их одноклассниками и установили, что издевательства продолжались в течение четырех месяцев. В результате было составлено два административных протокола на родителей виновников.

Оболонский суд привлек к административной ответственности родителей двух учеников. Им назначен штраф в размере 850 гривен.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как впервые в Украине школьника судили за буллинг учителя. Травля учителя проявлялась в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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