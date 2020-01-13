В Киеве остались без тепла и горячей воды жители Теремков

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В Киеве без горячей воды и отопления в связи с коммунальной аварией остались жители первых и вторых Теремков. Об этом сообщается на странице КП "Управляющая компания Голосеевского района Киева" в Facebook.

"В связи с повреждением наружной тепловой сети будет временно прекращена подача центрального отопления и горячей воды жилых домов жилых массивов "Теремки-1" и "Теремки-2" с 13.01.2020 до 14.01.2020", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Кабинете министров Украины уверяли, что во всех домах Украины установят счетчики тепла. Об этом говорил еще предыдущий профильный министр:

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Также напомним, что Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла закон "Об энергетической эффективности зданий". В соответствии с ним все здания должны соответствовать минимальным критериям энергетической эффективности. Владельцев новостроек и зданий, которые участвуют в государственных программах, обязали получить сертификат, подтверждающий класс энергоэффективности.

Также новости "Сегодня" писали, что в отопительном сезоне 2019/2020 общедомовыми счетчиками тепловой энергии оснащены 90% жилых домов Киева.

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