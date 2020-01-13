Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

В Киеве остались без тепла и горячей воды жители Теремков

13 января, 11:15

Возобновить подачу воды и тепла обещают 14 января

/ Фото: Pixabay

В Киеве без горячей воды и отопления в связи с коммунальной аварией остались жители первых и вторых Теремков. Об этом сообщается на странице КП "Управляющая компания Голосеевского района Киева" в Facebook.

"В связи с повреждением наружной тепловой сети будет временно прекращена подача центрального отопления и горячей воды жилых домов жилых массивов "Теремки-1" и "Теремки-2" с 13.01.2020 до 14.01.2020", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины уверяли, что во всех домах Украины установят счетчики тепла. Об этом говорил еще предыдущий профильный министр:

В тренде
Большие планы: как может измениться транспорт Киева в 2020 году
Информационное управление Верховной Рады Украины

Также напомним, что Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла закон "Об энергетической эффективности зданий". В соответствии с ним все здания должны соответствовать минимальным критериям энергетической эффективности. Владельцев новостроек и зданий, которые участвуют в государственных программах, обязали получить сертификат, подтверждающий класс энергоэффективности.

Также новости "Сегодня" писали, что в отопительном сезоне 2019/2020 общедомовыми счетчиками тепловой энергии оснащены 90% жилых домов Киева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ЖКХ вода Теремки отопление

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемых
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемыхПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...