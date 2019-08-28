В Киеве останавливались поезда метро: названа причина

Как рассказали в пресс-службе подземки, на станции "Позняки" произошла техническая неисправность

Фото: Max Maximov

В столичном метрополитене в среду, 28 августа, произошла техническая неисправность поезда на станции "Позняки". Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Что именно произошло с составом, пока выясняют специалисты. Движение поездов на линии останавливалось на пять минут с 11:05. Сейчас движение поездов на зеленой ветке метро восстановлено", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Напомним, что в начале августа в столице закрыли несколько центральных станций метро. СМИ сообщали, что на станции "Крещатик" произошло задымление.

Кроме того, в начале июля на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были на некоторое время закрыты.

Также не так давно в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы в виде ушибов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама