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В Киеве остановилось движение на трех мостах

29 октября, 09:52

Пробки в Киеве достигают 8 баллов

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Утром 29 октября в столице образовались пробки на дорогах. Об этом видно по данным Google Maps.

На правом берегу Киеве пробки образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", Набережном шоссе.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте. В центре Киева значительные пробки не зафиксированы.

Кроме того, сильнейшие пробки есть на Северном мосту из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий, на Дарницком мосту и мосту Патона.

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На левом берегу затруднено движение транспорта на Броварском проспекте, возле станций метро "Левобережная", "Дарница". Также пробки на Дарницком шоссе, проспекте Соборности и Николая Бажана со стороны мостов. Пробки возле станций метро "Осокорки", "Позняки".

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Напомним, что в Киеве из-за вандализма отменили рейсы городской электрички.

На данный момент "Киевпасстранс" вместе в мэрией оперативно ищут материальные ресурсы для проведения скорейшего ремонта обворованных электропоездов и восстановления движения по прежнему графику.

Ранее мы сообщали, что в Киеве хотят запустить систему, похожую на берлинскую S-Bahn. Это муниципальная электричка, но, в отличие от нынешней городской, ездить она будет не по кругу, а через всю столицу, аж на окраину.

Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.

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