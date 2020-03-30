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В Киеве отдали под суд двух разбойников, нападавших на прохожих: озвучен приговор

30 марта, 13:09

Мила Князьская-Ханова

Один из злодеев использовал поддельный паспорт, чтобы продавать награбленное в ломбард

В Киеве суд огласил приговор двум ранее судимым злоумышленникам по обвинению в совершении разбойных нападений, сообщает прокуратура столицы.

Установлено, что осенью 2019 года указанные лица совершили два разбойных нападения на прохожих, отобрав у них деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

В дальнейшем один из обвиняемых с целью сокрытия своих личных данных подделал паспорт и использовал его в ломбарде при реализации украденных вещей.

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Действия разбойников квалифицированы по ч. 2 ст. 187 и ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины.

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Приговором Святошинского районного суда злоумышленники признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены к лишению свободы на срок 9 лет и 8,5 лет с конфискацией имущества.

Недавно мы сообщали о том, что суд избрал меру пресечения пятерым разбойникам, которые 20 марта напали на предпринимателя и под угрозой оружия отобрали у него 2,8 миллиона гривен. Дерзкие фигуранты подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находилась крупна сумма денег.

Также сообщалось, что полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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Киев суд разбой приговор злоумышленники

Источник: Сегодня

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