В Киеве отправили под арест водителя мусоровоза, сбившего женщину с ребенком

В Киеве суд отправил под арест 27-летнего водителя мусоровоза, который на улице Флоренции наехал на женщину с ребенком. Жительница столицы в результате аварии погибла, а четырехлетнего ребенка госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Правоохранители задержали водителя грузовика. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Вчера Шевченковский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза находился в состоянии алкогольного опьянения.

Не так давно в Киеве нетрезвый мужчина за рулем Lexus снес бетонные вазоны клумбы на аллее Героев Небесной сотни. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

Также сообщалось о пьяном ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибли четыре человека.

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