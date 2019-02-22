ФОТОФАКТ. В Киеве озеро Горячка срочно заливают водой: в чем опасность

Из-за сильного ветра зола и шлак могут полететь на жилые дома

Фото: Дарницкая РГА.

В Киеве озеро Горячка срочно заливают водой: в чем опасность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/006/d44/5c7006d4444e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/006/d44/5c7006d4444e0.jpg 2019-02-22T16:28:20+02:00 Происшествия Из-за сильного ветра зола и шлак могут полететь на жилые дома

В Киеве возникла опасная ситуация на золоотвале ТЭЦ-4 (озеро Горячка). Так, из-за отсутствия снега и водного покрова сложилась ситуация, когда на поверхности золоотвала при порыве ветра может возникнуть угроза сдувания пылевых облаков. Тогда в воздух попадут мелкие фракции шлака и золы, которые полетыт на жилые дома и объекты инфраструктуры, предупредили в Дарницкой РГА.









Сейчас в городе принимаются меры, чтобы этого не произошло: к золоотвалу прибыли пожарные машины, которые заливают его водой.

"Установлена ​​защитная водяная завеса в воздухе и осуществлен полив водой участков золоотвала и прилегающих территорий", – сообщили в райадминистрации. Также руководство ТЭЦ обязали усилить полив золоотвала.

Также в Днепровской РГА уточнили, что в случае возникновения угрозы, осложнения ситуации и ухудшения состояния атмосферного воздуха, необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе, обеспечить плотное закрытие окон и дверей, а также использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

Как известно, ТЭЦ уже много лет сваливает золу рядом с озерами по ул Здолбуновской.

"Во время ветра (да и без него) зола разлетается по всему плотно застроенному району. Ею дышат десятки тысяч людей. В домах черные подоконники, окна открывать не рекомендуется категорически. Дышать этой пылью – приближать смерть ударными темпами. Когда золоотвал создавался в 1956 году, его санитарная зона была определена в 2,5 км. Эта местность действительно была глушью без видимых перспектив массовой застройки. Сейчас жилые дома приближены к свалке на 160 метров", – сообщал Игорь Ляшенко, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве озеро Горячка срочно заливают водой: в чем опасность". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.