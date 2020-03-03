В Киеве парень изнасиловал 11-летнюю девочку и заставил сниматься в порно

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего киевлянина. Парня подозревают в изнасиловании и совращении малолетней девочки, а также вымогательстве у нее денег, сообщает прокуратура Киева.

После знакомства с 11-летней школьницей, фигурант начал посылать ей на телефон сообщение сексуального характера, постепенно развращая ее. Также "ухажер" требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде. В дальнейшем фигурант заставил ее участвовать в изготовлении видеопродукции порнографического характера, после чего еще и изнасиловал.

Совершив преступление, подозреваемый потребовал у девочки деньги, угрожая в случае отказа выложить в Интернете ее фотографии в обнаженном виде.

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По результатам предварительного расследования злоумышленника удалось установить и задержать. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. Ч. 4, 5 ст. 301, ч. Ч. 1, 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Ранее в Николевской области подросток обманул восьмилетнего мальчика и изнасиловал его. Пострадавший позвал на помощь взрослых, которые и вызвали полицию.

Тем временем, полиция Киева передала дело об изнасиловании женщины на глазах у 14-летней дочери на рассмотрение суда. Насильнику грозит до семи лет лишения свободы.

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