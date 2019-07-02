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В Киеве парень получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство товарища

2 июля, 10:49

Злоумышленника задержали, когда он прятался под кроватью на месте преступления

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Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 года лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что 23-летний мужчина, находясь вместе с товарищем по месту жительства последнего по ул. Перова, совместно употреблял алкогольные напитки. Внезапно между мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого у злоумышленника возник умысел по причинению смерти хозяину квартиры", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый взял пистолет ПМР 9 мм, нож и молоток, после чего начал стрелять в знакомого и наносить множественные удары по голове и телу.

"Совершив четыре выстрела в потерпевшего, злоумышленник нанес дополнительно удар ножом в область грудной клетки потерпевшего, после чего увидев, что товарищ до сих пор жив, добил несколькими ударами молотком в область головы, в связи с чем последний перестал подавать признаки жизни", – уточняется в сообщении.

Убийца был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления в жилой комнате под кроватью. Суд приговорил его к лишению свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в конце июня в столице жестоко убили девятилетнего мальчика Захара Черевко.


Также новости "Сегодня" писали о том, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который с одного удара убил покупателя в одном из киевских супермаркетов. 

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Тег Киев, суд, убийство, приговор, перова, Воскресенка

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Источник:

Сегодня

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