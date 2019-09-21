В Киеве парень с ключами в руках разбился, выпав на козырек подъезда

/ Фото: Информатор

После того, как под Киевом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек, в столице молодой человек погиб, упав с ключами в руках на козырек подъезда жилого 16-этажного дома по адресу Вишняковская, 11, на Позняках. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, консьерж услышала глухой звук падения, после чего поднялась на второй этаж и увидела парня, лежащего без сознания на козырьке подъезда. Женщина вызвала правоохранителей, а прибывшие врачи констатировали смерть молодого человека.

При этом рядом с телом нашли связку ключей, которые при обследовании дома подошли к одной из квартир в подъезде. В жилище находились родственники парня, которому было 28 лет.

По предварительной информации, парень выпал с одного из балконов парадного, однако неизвестно, с какого этажа. Полиция будет выяснять обстоятельства инцидента, а также и то, был это суицид или несчастный случай.

Также сообщалось в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел 6 этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша. Как он чувствует себя и что делали родители, когда ребенок выпал из окна – рассказала корреспондент Ирина Антонюк.

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