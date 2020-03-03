В Киеве парень с отверткой кидался на прохожих

В Киеве возле станции метро "Левобережная" парень подходил к прохожим и пытался ударить отверткой.

Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали очевидцы инцидента, парень бросался на прохожих, которые были возле входа в метро. Нападавший попытался напасть на мужчину, но его обезвредили и задержали до приезда полицейских. Нападавший не успел никого ранить.

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Парень не смог объяснить свои действия. Он заявил, что отвертка принадлежит ему. Подробности ЧП предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, что ранее в селе Гора Бориспольского района 31-летний мужчина ударил участкового полицейского отверткой в лицо. По данным полиции, на местного жителя неоднократно поступали жалобы от сельского головы за запугивание людей и неадекватное поведение.

Также мы писали, что в Днепровском районе столицы бездомный всадил отвертку женщине в грудь. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Как сообщала полиция, у 35-летней женщины и 41-летнего бездомного мужчины возник конфликт.

Ранее на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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