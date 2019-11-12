В Киеве парень облил себя горючим и поджег посреди зала игровых автоматов

/ Фото: Информатор

На столичной Дарнице в ночь на вторник, 12 ноября, мужчина совершил попытку самосожжения посреди зала игровых автоматов на улице Попудренко, 9а. Об этом сообщает "Информатор".

Так, молодой человек зашел около 4:30 в зал игровых автоматов "Лото Золото", заявил, что "сейчас вы сгорите вместе со мной", облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Возгорание быстро потушили и вызвали экстренные службы. При этом он получил несерьезные ожоги, поэтому помощь медиков не понадобилась.

Издание уточняет, что неизвестный, которому на вид около 25 лет, находился в неадекватном состоянии и отказался объяснять причины своего поступка. В момент ЧП в заведении были только администратор и один посетитель. К счастью, никто из них не пострадал.

Отметим, игорный бизнес в Украине запрещен уже десять лет, с 2009 года. Тем не менее ни для кого не секрет, что в больших и малых городах чуть ли не на каждом углу легко можно найти игровые автоматы, столы и прочие приспособления для азартных игр, спрятанные за темными стеклами в безобидных заведениях вроде лотерей, клубов и т.п. Однако скоро игорному бизнесу придется подстраиваться под новые правила, которые приготовил для него Кабмин.

Также в июне в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег. Мужчине была оказана медицинская помощь, его повезли в больницу на обследование. Известно, что это житель райцентра, 1955 г.р.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram