В Киеве парень заказывал дорогие гаджеты, получал их на почте и убегал (видео)

По данным полиции, уроженец Одесской области не заплатил почти 100 тысяч гривен за два телефона и ноутбук

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали парня, который совершал грабежи в почтовых отделениях. Он заказывал по интернету гаджеты, забирал их на почте и убегал, на расплатившись за товар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным копов, с ноября 2019 года к ним поступило три сообщения, что в Голосеевском районе неизвестный под предлогом покупки дорогого товара забирает его в отделениях почты и убегает. По такой схеме фигурант успел заказать два мобильных телефона и ноутбук на 100 000 гривен. Личность парня установили – фигурантом оказался ранее не судимый уроженец Одесской области 1997 года рождения. При этом по месту его прописки в отношении него недавно начали уголовное производство за совершение аналогичного преступления.

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Парню сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Также подано ходатайство об уведомлении фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения, сейчас он находится под стражей.

Ранее в Могилев-Подольском Винницкой области налетчики ограбили отделение крупнейшей почтовой компании.

А в Киеве дерзко был ограблен пункт обмена валют. Подробности – в сюжете:

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