В Киеве парень жестоко избил 63-летнюю консьержку из-за замечания

В Киеве на Теремках парень напал на 63-летнюю консьержку многоквартирного дома и убежал. Лицо злоумышленника сняли камеры наблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек подходит к двери подъезда, что-то говорит, активно жестикулирует, и вдруг – быстрые удары. Злоумышленник исчезает с видео камер наблюдения. Жертвы нападения не видно, потому что она попала "в мертвую зону".

Буквально за несколько минут до нападения 63-летняя Людмила Сергеевна вышла на крыльцо дома. Подъехало авто. Оттуда вышел молодой человек. Попросил закурить. Сигареты у пенсионерки не было.

Что произошло потом, рассказывает невестка Людмилы Сергеевны Оксана.

"Начал чиркать перед лицом зажигалкой, на что мама сделала замечание, что не нужно так делать. И тогда он вскипел и начал ее бить. В результате – рассечение головы, на сантиметр от виска, это страшно. Пошла гематома, нос перебит – синяки под обеими глазами", – рассказывает невестка пострадавшей консьержки Оксана Гончарова.

Камеры наблюдения установили сами жители, ради безопасности. Они создали ОСМД и организовали дежурство. Работают консьержами по графику. Не исключение – и председатель ОСМД Василий Литвин, и его отец. Нападающий, подозревает Василий, живет неподалеку.

"Он сказал в разговоре, типа, – Василий здесь организовал охрану. Мне кажется, я его где-то видел. Я, просматривая видео, понял, дал совет – давайте его найдем", – говорит председатель ОСМД Василий Литвин.

Родственники и знакомые убеждают пенсионерку обратиться в полицию. Шокированная Людмила Сергеевна отказывается. Не хочет общаться и с журналистами – ни на камеру, ни по телефону.

"Он даже не был выпивший, мама говорит, вспыльчивый. Может он, говорит, наркоман. Мне его жаль, я заявление писать не буду, это для родителей и так горе", – говорит невестка потерпевшей Оксана Гончарова.

И родственники, и соседи оставлять злоумышленника безнаказанным не собираются. Выложили видео с камер наблюдения в сеть – с надеждой, что кто-то узнает. По словам потерпевшей, нападавшему – не более 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а. Инцидент произошел ночью 10 ноября. Группа из трех человек дважды нападала на охранника супермаркета и избила его до полусмерти. Происходящее снимала на видео девушка из этой компании.

Также в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

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