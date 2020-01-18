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В метро Киева пьяный набросился на полицейского: злоумышленник задержан

18 января, 14:55

Мужчина неадекватно отреагировал на замечание в свой адрес

/ Фото: Нацполиция

В Киеве пассажир метро ударил полицейского, который сделал ему замечание. 44-летнего злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов, инцидент произошел в пятницу, 17 января, около 23:00 на станции метро "Контрактовая площадь".

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"Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Правоохранитель объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил милиционера в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", – добавил Михаил Никонов.

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Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении. За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Яготине Киевской области мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника была введена спецоперация "Гром".

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского , который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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