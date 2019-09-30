В Киеве пассажир метро обезвредил мужчину с ножом

Хулиган был пьян, ему грозит до семи лет тюрьмы

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В Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал его, рассказали в ГУ НП столицы.

Так, сообщение об опасном вооруженном мужчине поступило дежурному полицейскому на станции метро: злоумышленник на перроне бросался с ножом на граждан. Милиционер немедленно отреагировал на вызов и вместе с пассажиром задержал правонарушителя.

Оказалось, что мужчина с ножом был пьян, ехал в вагоне метро и приставал к гражданам, а когда вышел на перрон, начал ссориться с пассажиром, размахивая ножом.

"Мужчина не растерялся, выбил из рук хулигана холодное оружие и вместе с полицейским задержал правонарушителя. Это – 35-летний киевлянин, ранее проблем с законом не имел. Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до семи лет лишения свободы", – рассказал начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель.

Напомним, недавно в Киеве жестко избили спасателя Киевской аварийно-спасательной службы, сделавшего замечание водителю за езду по тротуару.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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