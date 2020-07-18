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В Киеве пассажир стрелял в водителя такси: фото, видео

18 июля, 21:53

Елена Вус Елена Вус

Таксиста госпитализировали, а на месте происшествия работали правоохранители

В Подольском районе Киева на ул. Вышгородской произошел конфликт со стрельбой между таксистом и его пассажиром. Раненый таксист задержал нападавшего, а также вызвал патрульную полицию.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По словам потерпевшего, прибыв на место назначения, пассажир не смог заплатить полную сумму, швырнул в него абрикосы и ударил ногой дверцу машины.

Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить зачем он так поступил, пассажир начал в него стрелять, одна пуля попала под лопатку.

По информации пресс-службы патрульной полиции Киева, хулигана задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу Подольского района для предоставления правовой квалификации действиям задержанного.

Напомним, на столичном Крещатике вечером 16 июля произошла стрельба, которую открыл пассажир эвакуатора.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы. При этом сообщалось, что из Украины после конфликта депортируют восемь иностранцев.

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Киев видео ранение стрельба таксист пассажиры

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