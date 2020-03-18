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В Киеве патрульные спасли беременную женщину: видео

18 марта, 14:54

Мила Князьская-Ханова

Полицейские оперативно довезли киевлянку в роддом

Патрульные доставили в больницу беременную женщину, которая нуждалась в срочной медицинской помощи, рассказали в Патрульной полиции Киева.

Так, 17 марта ночью на проспекте Академика Палладина к патрулю обратился взволнованный мужчина и сообщил, что его беременная жена нуждается в срочной медицинской помощи. Патрульные приняли решение безотлагательно доставить женщину в роддом на служебном автомобиле.

За десять минут при помощи спецсигналов патрульные преодолели немалое расстояние до роддома, который расположен в Печерском районе. Женщину передали медицинскому персоналу для дальнейшего обследования.

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Отметим, недавно в столице произошел похожий случай – столичные патрульные сопроводили автомобиль с роженицей, которой стало плохо, в роддом. История произошла 27 февраля утром, в это время город традиционно стоит в пробках. Экипаж патрульных медленно ехал по улице Александра Довженко, следя за безопасностью дорожного движения. Тогда к полицейским обратился взволнованный мужчина, который сообщил, что в автомобиле находится его жена, которой стало плохо.

Винницкие патрульные не так давно также спасли беременную женщину. Правда, при совершенно других обстоятельствах. Проезжая по мосту горожане заметили девушку, которая намеревалась прыгнуть реку, и вызвали полицию.

Еще одно чудо совершили украинские медики: врачи выходили ребенка, который появился на свет на 23 неделе беременности. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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роддом беременная патрульные

Источник: Сегодня

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