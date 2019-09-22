В Киеве патрульный автомобиль устроил ДТП: появилось видео

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В Киеве полицейский автомобиль Skoda устроил тройное ДТП. Видео аварии опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Момент тройного ДТП из-за невнимательности водителя полицейской Skoda, которое произошло на Соломенской, 31", – говорится в сообщении.

На видео попала ситуация, как водитель автомобиля патрульных решил развернуться на перекрестке, но не заметил ехавший за ним автомобиль. Легковушка врезалась в авто копов и по инерции задела автомобиль, который ехал навстречу.

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Напомним, не так давно в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

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Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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