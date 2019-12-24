В Киеве перед Новым годом вандалы крадут елки прямо с клумб

Новогодняя елка / Фото: Pexels

В преддверии Нового года столичные вандалы начали красть елки прямо с клумб. В частности, о подобном ЧП сообщает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе.

"Вандалы в действии – минус одна голубая ель.. Дерево росло на площади им. В. Марченко уже несколько лет", - говорится в сообщении коммунальщиков.

Фото: КП СЗН Подольского района

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Директор Соломенского "Зеленстроя" Алексей Лукаш также сообщил, что рано утром 24 декабря неизвестный спилил часть елки в новом сквере на улице Глинки.

Фото: Алексей Лукаш В тренде Убийство ребенка в центре Киева: организатором оказался 25-летний уроженец России

Напомним, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Оно не особенно заметно на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее. Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневную одежду. Обрабатывают по старинке – веником.

Если обработанную таким образом елку кто-то попытается срубить, то дома его ждет неприятный сюрприз: в тепле это вещество начинает выделять очень специфический запах.

Обработанную елку легко определить и без таблички – у иголочек несколько мрачный цвет. А состав антиворовского средства коммунальщики держат в тайне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове начали заготавливать новогодние елки и сосны: сколько будут стоить в этом году. Лесники уверяют, что никакого вреда окружающей среде – рубят или специально высаженные, или те, что мешают электросетям и соседним елкам и соснам.

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