В Киеве перед съездом "Слуги народа" произошли стычки: видео

Протестующие хотели напомнить Зеленскому о своих проблемах с застройщиком

В Киеве перед въездом на территорию конгрессно-выставочного центра "Парковый", перед началом всеукраинского съезда партии "Слуга народа", произошла стычка участников акции протеста с полицией.

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Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, митингующие вышли на улицу с требованием разобраться с обманом инвесторов на строительстве жилых комплексов.

В ожидании кортежа президента Украины Владимира Зеленского, участники протеста выстроились с плакатами на пешеходном переходе. Они хотели напомнить о том, что сотни семей остались без крыши над головой.

Видео: Telegram-канал PavlovskyNews

После того как глава государства заехал на территорию "Паркового", один полицейских толкнул плечом протестующего. Завязалась потасовка. В результате организатора акции протеста задержали и увели с места протеста.

Видео: Telegram-канал PavlovskyNews

Отметим, что съезд партии "Слуга народа" собирался, чтобы объявить кандидатов от этой политической силы на будущих выборах мэров крупнейших городов Украины.

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Напомним, ранее вспыхнул скандал вокруг строительства у стен "Софии Киевской", который продолжался более 10 лет и попал во внимание ЮНЕСКО.

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