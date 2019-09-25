В Киеве перекрыли канал переправки иностранцев в ЕС

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители перекрыли международный канал незаконной переправки иностранцев в страны Европейского Союза через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Установлено, что трое украинцев за денежное вознаграждение помогали четырем гражданам одной из стран Ближнего Востока нелегально пересечь государственную границу Украины. Участники группы работали по четко спланированной схеме: нелегальных мигрантов ожидал транспорт, которым те должны были добраться до западной границы Украины. Там иностранцы по поддельным паспортам граждан Болгарии должны были попасть в одну из стран Евросоюза. Услуги злоумышленников стоили около трех тысяч долларов США с человека", – говорится в сообщении.

Двух фигурантов правоохранители задержали во время получения части денежного вознаграждения за свои услуги. Третьего – организатора группы – столичные полицейские задержали во Львове.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

Следователи полиции Киева по согласованию с прокурором уже сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Паспорта, которые не соответствуют оригиналам официальных документов, изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Сейчас в суде решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Кроме того, в Киевской области разоблачили преступную группировку в составе трех человек, которые занимались незаконной переправкой нелегальных мигрантов из Киргизской Республики через государственную границу Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама