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В Киеве перекрыли канал поставки фальшивых лекарств

20 марта, 22:42

Мила Князьская-Ханова

Липовые медикаменты привозили из России, Индии и Турции

В Киеве разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые контрабандным путем из Российской Федерации, Индии и Турции завозили в Украину незарегистрированные и некачественные лекарства сердечно сосудистой, гормональной и онкологической группы, сообщает прокуратура столицы.

Указанные препараты ввозились с сокрытием от таможенного контроля без контроля качества и соблюдения температурного режима транспортировки, что, в свою очередь, могло иметь негативные последствия для здоровья тех, кто их мог принимать.

В результате проведенных обысков по местам хранения контрафактной продукции и жительства фигурантов, изъято более 50 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 млн грн, компьютер администратора сайта и другие вещественные доказательства.

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В настоящее время проводятся необходимые следственные и розыскные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

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Ранее сообщалось, что в Украине усилили наказание за фальсификацию лекарств: президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Между тем, за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Киевской области мошенники подделывали лекарства для онкобольных.

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лекарства контрабанда прокуратура препараты разоблачили

Источник: Сегодня

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