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В Киеве перекрыли канал сбыта фальшивых евро: фото

6 сентября, 13:21

В преступную группировку входил гражданин Казахстана, двое жителей Житомирской области и киевлянка

В Киеве правоохранители задержали четырех человек, которые причастны к реализации поддельной валюты на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В состав преступной группы входило трое граждан Украины и гражданин Казахстана. Поддельные деньги ввозились на территорию Украины из Турции. В ходе контроля за совершением преступления указанные лица были разоблачены "на горячем" при попытке сбыть 25 тысяч поддельных евро", – говорится в сообщении.

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Во время задержания у преступников изъяли еще 21 тыс. поддельных евро. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

В пресс-службе столичного главка Национальной полиции уточнили, что задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В состав преступной группы входили трое мужчин (гражданин Казахстана и двое жителей Житомирской области) и одна женщина (киевлянка).

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения задержанным.

Ранее "Сегодня" рассказали, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги. Подробнее читайте в статье: "Фальшивые деньги: где чаще всего попадаются и как их распознать".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот:

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Киев задержание фальшивые деньги

Источник: Сегодня

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