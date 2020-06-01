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В Киеве перекрыли мост Метро, есть угроза взрыва

1 июня, 14:22

Александр Марущак , Мила Князьская-Ханова

На мостовом переходе - мужчина с пакетом и пультом

В Киеве перекрыли мост Метро, есть угроза взрыва.

"Очевидцы пишут, что прямо сейчас на мосту Метро стоит мужчина с пакетом, от которого выходит провод к пульту в его руке. Полиция мост перекрыла", – говорится в сообщении Телеграм-канала "Киев Сейчас".

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В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что проверяют данную информацию.

"На линию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины, о том, что мост Метро заминирован. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа и профильные службы. Информация проверяется", – рассказали нам в полиции Киева.

В столичном метрополитене "Сегодня" сообщили, что движение поездов метро по "красной ветке" частично остановлено.

"Движение поездов на мосту Метро остановлено. Поезда курсируют на красной ветке метро от "Академгородка" до "Арсенальной", а так же от станции метро "Лесная" к станции "Дарнице". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение перекрыто. На мосту Метро работают правоохранители. Мы ждем от них информацию, когда сможем восстановить работу на этом участке", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Подробности выясняются.

Напомним, 18 сентября 2019-го бывший военный Александр Белько совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

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В тот день мужчина, находясь на мосту, грозился его взорвать, из-за чего проезд перекрыли, а также остановили движение метро. Также он подстрелил полицейский дрон. Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

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Киев мост полиция мост метро угроза взрыва

Источник: Сегодня

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