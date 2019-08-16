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В Киеве перекрывали участок Окружной дороги из-за перепуганного кота

Сегодня, 10:06

Василий Михальчук

Животное сидело между отбойниками и никого к себе не подпускало

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото / Фото: Pixabay

Копы перекрывали участок Окружной дороги в Киеве из-за перепуганного кота, который сидел между отбойниками.

Животное оказалось агрессивным и никого к себе не подпускало. Копы решили на несколько минут перекрыть движение на трассе, чтобы избежать ДТП. Убедившись, что авто нет, кот благополучно перебежал дорогу и удрал.

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Ранее сообщалось, что дикий кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке. Сотрудники магазина после безуспешных попыток поймать кота-дебошира обратились в Службу спасения. 

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Также новости "Сегодня" писали, что прославившейся на всю Украину весной 2019 года кот-таксист по кличке Чай вместе со своим хозяином Александром переехали работать из Харькова в Киев. Владелец питомца рассказывает, что специально искал кота, чтобы возить его с собой автомобиле – для уюта. Он хочет сделать своего любимчика самым популярным котом в Украине, и когда-нибудь даже купить новенькое авто и раскрасить его в тигровый принт, чтобы пассажиры точно знали – к ним едет кошачье такси. 

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Киев спасение животных Окружная дорога

Источник: Сегодня

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