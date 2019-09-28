В Киеве перевернулась легковушка: фото с места ДТП

В Киеве в ночь на субботу, 28 сентября, произошло ДТП на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе.

Как сообщил координатор PITBULL KIEV на своей странице в Facebook, водитель автомобиля Kia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернул автомобиль на повороте на крышу и задел столб.

"Вот так закончилось путешествие одного из "аватаров" на ночных дорогах столицы! И снова нетрезвое ДТП в Киеве на Заболотного. "Всадник" автомобиля Kia ехал после встречи с братом (на эмоциях) по своим делам, не справился с управлением и перевернул авто в повороте. Также на это повлиял и градус от принятого алкоголя. Ведь драгер показал 1,89 промилле в крови", - говорится в сообщении пользователя Антон Викторович.

Водитель при этом не пострадал.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

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