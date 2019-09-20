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В Киеве перевернулся строительный кран

20 сентября, 01:34

Кран перевернулся во время перемещения бетонного блока

/ Фото: Патрульная полиция Киева

В четверг, 19 сентября, в Киеве во время ремонтных работ на путепроводе на улице Семьи Сосниных упал подъемный кран.

Об этом сообщили в столичной патрульной полиции.

"На стройке по адресу – улица Семьи Сосниных, во время реставрации моста, перевернулся кран", – говорится в сообщении.

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Правоохранители получили сообщение о происшествии около 17-ти часов. Выяснилось, что во время работ по реконструкции моста на Борщаговке произошло опрокидывание строительного крана.

По предварительным данным правоохранителей, в результате падения крана никто не пострадал.

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Ранее Десять человек пострадало в результате обрушения строительного крана в столице Таиланда – Бангкоке.

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Источник: Сегодня

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