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В Киеве по дороге из театра пропала девушка

8 января, 14:05

Девушке на вид 15-16 лет, рост 170 см, у нее полное телосложение

/ Фото: Нацполиция

В Киеве пропала еще одна несовершеннолетняя девушка. Как сообщают столичные правоохранители, 16-летняя Диана Билык 7 января ушла из театра в центре города, однако домой не вернулась.

По данным полиции, девушке на вид 15-16 лет, рост 170 см, у нее полное телосложение, длинные волосы окрашены в бордовый цвет.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

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Была одета в черную куртку, черные брюки с белыми вставками на коленях и белые кроссовки.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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