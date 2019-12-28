В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметы

Молодые люди должны были улететь в Казахстан, но по дороге в Борисполь пропали без вести

Фото: Полиция Киева

Столичные полицейские разыскивают двух граждан Казахстана. Женщина и мужчина исчезли по дороге в аэропорт "Борисполь", сообщает полиция Киева.

Так, в Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение об исчезновении ее знакомого с девушкой. Заявительница добавила, что они должны были вылететь из аэропорта "Борисполь" домой в Казахстан, но на самолет не сели и на телефонные звонки не отвечают.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что граждане Казахстана Денис Булгаков, 10.06.1984 года рождения, и Ксения Шокарева, 02.06.1996 года рождения, выселились из гостиницы в Подольском районе столицы и на такси выехали в направлении аэропорта "Борисполь".

Установив личность таксиста, полицейские опросили его и узнали, что пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления любой информации с призрака возможного места нахождения без вести пропавших.

Девушка: на вид 23-25 ​​лет, худощавого телосложения, рост 170 см, лицо овальное, карие глаза, волосы длинные темного цвета. Была одета в черную куртку и джинсы синего цвета, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

Фото: Полиция Киева

Мужчина: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, карие глаза, короткие черные волосы, был одет в черную куртку, синие джинсы, при себе имел два больших чемодана желтого и синего цвета.

Фото: Полиция Киева

Правоохранители обращаются к гражданам: если вы располагаете информацией о местонахождении указанных лиц, сообщите в дежурную часть Подольского управления полиции по круглосуточным телефонам: (044) 425-24-34 или 102.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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