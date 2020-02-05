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В Киеве по улице ехал "огненный троллейбус"

5 февраля, 04:29

У транспорта также было выбито лобовое стекло

/ Фото: ГСЧС

В Киеве, где ранее произошел пожар в электричке, заметили "огненный троллейбус", который ехал по улице. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Киев Оперативный.

У транспорта также было выбито лобовое стекло. Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный. Других подробностей не сообщается.

Как сообщалось, в центре Киева на бульваре Леси Украинки, 7-9, во дворе 16-этажного жилого дома сгорел автомобильToyota Camry. В результате пожара поврежден моторный отсек, лобовое стекло и салон автомобиля. На месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

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Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Кроме того, в декабре в припаркованном Audi A6 возник пожар и зацепил рядом стоящий Honda C-RV.

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