В Киеве почти неделю ищут пропавшую 17-летнюю девушку

На вид Еве 16-17 лет, у нее худощавое телосложение

Столичная полиция сообщает о розыске 17-летней Евы Клименко, которая 28 марта ушла из дому и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид девушке 16-17 лет, у нее худощавое телосложение, рост 155-165 см, черные крашенные прямые волосы до плеч, карие глаза.

Она одета в короткую черную кожаную куртку, бежевую кофту, черную короткую юбку из искусственной кожи, на которой спереди размещены белые жемчужины, бежевые капроновые колготки и синие кроссовки.

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Полиция просит сообщать информацию о пропавшей по телефону 102.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv В тренде Эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию (видео)

Ранее сообщалось, что в столице нашли мертвой 27-летнюю девушку, которая пропала в начале прошлого месяца. Также новости "Сегодня" писали, что из городской больницы №3 в Киеве сбежала 17-летняя девушка.

Кроме того, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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