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В Киеве под мостом на Демеевской площади нашли труп

Сегодня, 08:45

По предварительной информации, мужчина болел эпилепсией и был бездомным

Фото: Информатор

Труп мужчины в крови нашли возле опор моста на Демеевской площади в Голосеевском районе столицы, где ранее произошла стрельба. Об этом сообщает "Информатор".

Медиков и полицию вызвали на место инцидента около 19:15 накануне, 22 апреля. Прибывшие специалисты констатировали смерть мужчины, на лице и рядом с телом которого были множественные следы крови.

Сообщается, что личность погибшего установили, ему 35 лет, он болел эпилепсией. Также отмечается, что он был бездомным.

Причины смерти будет устанавливать экспертиза.

Напомним, что накануне сообщалось, что труп мужчины с перемотанными скотчем руками нашли на берегу Днепра в Киевской области.

Также напомним, что в Киеве полицейские задержали двоих иностранцев, которые подозреваются в вымогательстве. Происшествие случилось на территории овощной базы по улице Каховской в Днепровском районе. По данным стражей порядка, около 20 человек требовали деньги у предпринимателя. При этом один из нападавших выстрелил в ногу 48-летнему бизнесмену, а потом сбежали на автомобиле с иностранной регистрацией.


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Тег Киев, труп, голосеевский район

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