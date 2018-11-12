В Киеве под Шулявским мостом умер мужчина

Сегодня, 00:21

Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружено

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

11 ноября в Киеве под Шулявским мостом мужчина резко упал на землю и в скором времени умер.

Об этом сообщает Информатор.

Скорую помощь вызвали оперативно, она приехала, когда мужчина был еще жив. Но спасти его не удалось. Согласно предварительной информации, погибший 1958 года рождения, не киевлянин, приехал в столицу отдохнуть.

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Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружено. На месте работали полиция и сотрудники скорой помощи. Причины смерти установят после вскрытия.

Напомним, в январе 2018 года в киевском автобусе умер мужчина. Погибший ехал на работу и сидел в кабине автобуса вместе с водителем. ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Кроме того, в июле в киевском трамвае умер пожилой пассажир. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского.

Также мы писали, что 23 октября посреди улицы на Шулявке умер мужчина. Человек внезапно скончался, ожидая приезда трамвая. Смерть произошла на остановке на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.
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