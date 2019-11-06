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В Киеве под суд пойдет "минер" городских подстанций скорой помощи

6 ноября, 16:00

Мужчина сообщил в полицию о минировании центров скорой медицинской помощи в Киеве в июле этого года

Столичные правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 36-летнего киевлянина, который "заминировал" центры скорой медицинской помощи в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что 17 июля 2019 года злоумышленник, желая дезорганизовать деятельность правоохранительных органов столицы, позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть ГУНП в Киеве и сделал заведомо ложное сообщение о подготовке взрывов в медицинских подстанциях скорой помощи во всех районах Киева", – говорится в сообщении.

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Вскоре злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской. Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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Киев суд минер

Источник: Сегодня

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