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В Киеве подорвали банкомат и украли деньги (фото, видео)

21 июля, 09:23

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел в ночь на 21 июля возле продуктового магазина на улице Маршала Гречко

В Киеве в ночь на 21 июля трое неизвестных подорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Маршала Гречко и украли деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

Вызов о взрыве поступил в полицию около 1:30.

"Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", – говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Личности подрывников пока что устанавливаются.

Ранее новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата ПриватБанка на столичной Борщаговке. Кроме того, в Глевахе под Киевом неизвестные украли из магазина платежный терминал.

Также смотрите о подрыве банкомата в Запорожье:

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Киев кража взрыв банкоматы подрыв

Источник: Сегодня

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