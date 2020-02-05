В Киеве подрались строители

/ Фото: Pixabay

В Киеве на улице Ижевской произошла драка между строителями, полиция задержала двух участников инцидента. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Между мужчинами, которые работают на строительстве, возникла драка. В результате двух участников инцидента с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу, а 45-летнего жителя города Черкассы и 34-летнего киевлянина правоохранители задержали на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что двое мужчин пришли к знакомым, которые живут в строительном вагончике, но те не пустили их внутрь. Тогда гости подожгли автомобильную шину и произошло задымление. Жители вагончике вышли на улицу, где и возникла словесная перепалка с дракой.

Реклама

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

Также в Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама