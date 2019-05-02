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В Киеве подростка ударило током на вагоне поезда

2 мая, 08:42

С 45% ожогами тела мальчика госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay

Полиция Киева расследует обстоятельства трагедии, которая произошла во вторник на железнодорожной станции "Дарница". Трое 13-летних подростков решили покататься на крыше грузового электропоезда. Один из них дотронулся к электродуге и получил сильнейший удар током. Друзья пострадавшего вызвали скорую. С 45% ожогами тела его госпитализировали в больницу.

В полиции Киева говорят, что на родителей троих подростков составлены админпротоколы и им грозит штраф до 1700 грн.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" 14-летнего школьника ударило током, когда он залез на крышу электропоезда. Парень получил ожоги около 50% тела, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Запорожье 14-летний подросток выжил после удара мощным разрядом электрического тока силой в 10 тысяч вольт. Парень рассказал, что он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри. Подросток сбил замок и проник в электрощитовоую, где его поразило током.


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Тег Киев, подросток, ток

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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