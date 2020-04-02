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В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандалами

2 апреля, 09:23

Наталья Руда

Жильцы дома подали заявление в полицию

В Киеве подростки разбили пожарный лифт в многоэтажке на улице Ревуцкого, 7В. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел 31 марта.

"Малолетние и бухие вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта. Во время карантинных мероприятий в стране эти отбросы захаркалы кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки", – говорится в сообщении.

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Жильцы дома подали заявление в полицию.

Также в паблике опубликовано видео с подростками-вандалами.

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Напомним, в Киеве вандалы разрисовали чашу фонтана в сквере возле Контрактовой площади.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Тем временем в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандализм лифт Ревуцкого

Источник: Сегодня

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