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В Киеве поезд насмерть сбил мужчину

15 октября, 12:05

Трагедия произошла недалеко от пассажирского остановочного пункта "Рубежовский"

/ Фото: Pixabay

В Киеве недалеко от пассажирского остановочного пункта "Рубежовский" утром во вторник, 15 октября, поезд насмерть сбил человека. Подобное ЧП не так давно произошло на станции Кожанка в Фастовском районе Киевской области.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, смерть человека наступила до приезда бригады скорой помощи.

"Погибшим оказался мужчина около 30-35 лет. Трагедия произошла в тоннеле, под путепроводом на проспекте Победы. По предварительной информации, у мужчины есть признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении паблика.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции Тишковская в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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Киев поезда чп

Источник: Сегодня

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