В Киеве погиб лось, живший в лесопосадках в районе Корчеватого

В Киеве погиб лось, который последние несколько лет жил в районе Корчеватого. Его часто видели в районе Саперно-Слободской, проспекта Науки и жилых домов Голосеевского района, однако животное не получалось поймать.

Как сообщает 20 августа паблик dtp.kiev.ua, лося сбили на Саперно-Слободской, животное агонизировало, а транспортировать его к ветеринарам не было возможности.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Об обстоятельствах аварии пока что не сообщается.

Новости "Сегодня" ранее писали о животном и о попытках его отловить. В частности, на поимку животного несколько раз в прошлом году выезжали сотрудники Киевского зоопарка, команда спасения животных и столичные активисты. Впрочем, животное каждый раз убегало от людей. Скорее всего, лось просто боялся переходить оживленное транспортное Столичное шоссе, поэтому и жил в том районе.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, и иронизировали, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит, так хорошо живут".

Также мужчина с козой вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал человек с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не получилось заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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