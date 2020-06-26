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В Киеве погиб трехлетний мальчик, выпав из окна девятого этажа

26 июня, 13:37

Наталья Руда Наталья Руда

По предварительным данным медиков, ребенок оперся на москитную сетку

В Киеве трехлетний мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа. Об этом сообщает в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"Вчера зарегистрированы четыре падения с высоты. Двое из них – дети. Мальчик трех лет выпал из окна девятого этажа. По предварительной версии, оперся на москитную сетку, которая под его весом вывалилась. Ребенок погиб", – говорится в сообщении.

Второй случай закончился тяжелым травмированием. Это шестилетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа. При этом приехавшие на место ЧП медики обнаружили родителей ребенка в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, который избил и выбросил в окно своего шестилетнего крестника. Ребенка, который был без сознания, госпитализировали в детскую больницу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мать мальчика и ее друзей, которые были пьяны.

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Также мы писали, что в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

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Киев дети падение окно

Источник: Сегодня

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