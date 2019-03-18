В Киеве погибла 16-летняя девушка: полиция выясняет обстоятельства

Тело несовершеннолетней было обнаружено в озере в Дарницком районе

Фото: npu.gov.ua.

В Киеве погибла 16-летняя девушка: полиция выясняет обстоятельства Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg 2019-03-18T12:59:00+02:00 Происшествия Тело несовершеннолетней было обнаружено в озере в Дарницком районе

В конце прошлой недели, вечером 15 марта, в Дарницком районе Киева произошло трагическое происшествие. В озере Заплавное, которое расположено на территории микрорайона Бортничи, жители обнаружили тело молодой девушки. Оно находилось на поверхности воды в трех метрах от берега.

По данным спасателей Киева, на вид погибшей было всего около 16 лет. Тело достали водолазы и передали правоохранителям.

В полиции Дарницкого района "Сегодня" рассказали, что личность погибшей уже установлена. Девушке действительно было 16 лет, это жительница района.

"Отметим, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорят в полиции.

Ранее мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка.

Накануне в Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед. К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков из озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Ранее в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.

А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.