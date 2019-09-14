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В Киеве пограничники обнаружили у иностранца необычный камень

14 сентября, 17:57

Вес находки составлял восемь киллограммов

/ Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили у мужчины необычный багаж. Среди вещей у него нашли камень-обманщик. Об этом рассказывают на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, во время проверки багажа пассажиров, которые прилетели из Германии, сработал комплекс "Янтарь", которым пограничники осуществляют радиационный контроль.

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"Выяснилось, что нормы радиационного фона багажа, который привез гражданин Германии, превышали в десятки раз. При более тщательном осмотре чемодана установлено, что источником радиационного фона является камень апатит. Всего 20-летний гражданин Германии привез в Киев 8 килограммов этого камня. Он еще имеет неофициальное название камень- "обманщик", – написали в ГПСУ.

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Обнаруженный камень изъят и передан на специальное хранение. О находке сообщено соответствующие контролирующие органы.

Напомним, ранее пограничники на границе с Польшей задержали автобус с крупной партией контрабандного сыра. В пункт пропуска "Устилуг" прибыл рейсовый автобус Хрубешов – Владимир-Волынский. Пограничники провели углубленный осмотр транспортного средства.

Кроме этого, в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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Киев пограничники Жуляны контрабанда задержали камень

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