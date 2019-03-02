В Киеве похитили мужчину: объявлен план "Перехват"
Посреди улицы Полесской неизвестные мужчины заломали руки мужчине, посадили в автомобиль и увезли
Полиция украинской столицы разыскивает автомобиль, на котором похитили мужчину в Дарницком районе Киева.
Инцидент произошел 2 марта около 9:45 утра, когда прямо посреди улицы Полесской группа мужчин заломали руки мужчине, посадили в автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета, после чего скрылись направлении улицы Борисполськой.
В связи со случившимся в 09:55 по Киеву введен план "Перехват".
Отмечается, что, кроме похищенного, в салоне находятся еще как минимум трое мужчин.
Напомним, в прошлом месяце в полицию Киева сообщили о похищении двух девушек. В итоге, как оказалось, отдыхая с парнями, подруги уехали развлекаться, позабыв о третьей приятельница. Она и обратилась в полицию.
Мы также писали о похищении в Киеве предпринимателя, который переехал в столицу из Донецкой области после оккупации ее пророссийскими боевиками. Как выяснили следователи, заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего.
Кроме того, сообщалось о похищении 12-летней девочки в Днепре, которого вооруженный пистолетом сожитель ее матери четыре часа удерживал в квартире.
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