В Киеве похитили мужчину: объявлен план "Перехват"

Посреди улицы Полесской неизвестные мужчины заломали руки мужчине, посадили в автомобиль и увезли

Фото: Flickr

В Киеве похитили мужчину: объявлен план "Перехват" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a63/bb6/5c7a63bb6dfe2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a63/bb6/5c7a63bb6dfe2.png 2019-03-02T13:09:37+02:00 Происшествия Посреди улицы Полесской неизвестные мужчины заломали руки мужчине, посадили в автомобиль и увезли

Полиция украинской столицы разыскивает автомобиль, на котором похитили мужчину в Дарницком районе Киева.

Инцидент произошел 2 марта около 9:45 утра, когда прямо посреди улицы Полесской группа мужчин заломали руки мужчине, посадили в автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета, после чего скрылись направлении улицы Борисполськой.

В связи со случившимся в 09:55 по Киеву введен план "Перехват".

Отмечается, что, кроме похищенного, в салоне находятся еще как минимум трое мужчин.

Напомним, в прошлом месяце в полицию Киева сообщили о похищении двух девушек. В итоге, как оказалось, отдыхая с парнями, подруги уехали развлекаться, позабыв о третьей приятельница. Она и обратилась в полицию.

Мы также писали о похищении в Киеве предпринимателя, который переехал в столицу из Донецкой области после оккупации ее пророссийскими боевиками. Как выяснили следователи, заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего.

Кроме того, сообщалось о похищении 12-летней девочки в Днепре, которого вооруженный пистолетом сожитель ее матери четыре часа удерживал в квартире.

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